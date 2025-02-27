Автоэксперт Хайцеэр дал четыре совета по подготовке машины к весне

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Тщательный осмотр автомобиля, смена стеклоомывающей жидкости, а также проверка состояния радиаторов и летней резины поможет подготовить машину к весне. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, перед приходом тепла в первую очередь необходимо приехать на станцию технического обслуживания и провести полный осмотр транспортного средства.

"Кроме того, следует проверить состояние радиатора, поскольку за зиму он мог забиться грязью", – указал эксперт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Не стоит забывать, что не за горами пора замены покрышек. К этому надо подготовиться заблаговременно: проверить состояние летней резины, и если она уже изношена, то приобрести.

"Когда наступит теплое время года, можно сменить незамерзающую жидкость на ту, которая борется с насекомыми. Теперь она будет уже называться не незамерзающая, а стеклоомывающая", – добавил специалист.

Ранее россиянам назвали подходящее время для смены зимней резины на летнюю. Рекомендуется ориентироваться на погодные условия в регионе проживания. В частности, температура воздуха должна быть выше 7 градусов. Кроме того, в прогнозе не должно быть резких изменений погоды – сильных морозов или снегопадов.

