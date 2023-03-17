Эксперт дал рекомендации по замене зимней резины на летнюю

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Наиболее подходящее время для перехода с зимней резины на летнюю определяется в соответствии с погодными условиями в регионе проживания. Такое мнение в беседе с RT высказал эксперт одного из онлайн-гипермаркетов Максим Соколов.

"В целом их рекомендуется устанавливать, когда температура поднимается выше +7 градусов и прогнозируется отсутствие резких изменений погоды, таких как сильные морозы или снегопады", – сообщил эксперт.

Выбирая резину, автовладельцы должны обратить внимание на ряд факторов, в том числе на стиль вождения и тип дорог в регионе. Предпочтение рекомендуется отдавать известным производителям шин. Менять резину необходимо каждые 5–6 лет, поскольку со временем каучук изнашивается, уточнил Соколов.

Помимо этого, владелец транспортного средства должен располагать информацией о символах, нанесенных на шины. Размер шины – ширина, высота профиля и диаметр обода – обозначается как 205/55R16. Индексы скорости и нагрузки выражаются буквами от A до Y и в килограммах – от 70 до 126 соответственно.

Зимние шины обычно помечены знаком W, летние – S, межсезонные – All season или M+S. Символом С обозначаются шины для скоростных асфальтовых и бетонных дорог.

В свою очередь, автоэксперт Максим Ракитин в эфире радио Sputnik предупредил водителей об опасности весенних луж для шин и двигателя.

"Любая лужа опасна тем, что мы не знаем ее глубины, не знаем, что находится на ее дне. Там может быть большая выбоина или яма, а мы видим только поверхность", – объяснил эксперт, подчеркнув, что в неудачном случае могут повредиться шины, электроника и электрика автомобиля.

Если же объехать лужу на дороге невозможно, следует понаблюдать за тем, как преодолевают препятствие другие водители. В случае, если определить глубину лужи не удастся, необходимо притормозить и на скорости пешехода попытаться преодолеть ее, рекомендовал Ракитин.

Ранее автоэксперт Антон Трошанов предупредил водителей об опасности солнечных лучей весной. По его словам, из-за ослепительного солнца число ДТП на дорогах может увеличиться. В случае ослепления солнечными лучами водителю необходимо притормозить и не совершать резких маневров.



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