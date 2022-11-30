Эксперт развеял миф о быстром износе покрышек при езде по асфальту

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Благодаря современным технологиям у нешипованных зимних покрышек во время езды на асфальте протектор стирается не так быстро, как принято считать, заявил шинный эксперт Сергей Мишин.

Он считает, что разработчики резины давно создали материал, который снижает риск износа.

"Сейчас для производства шин используются современные материалы, которые сопротивляются старению и активному износу. Например, резиновые смеси с добавками, натуральные и синтетические каучуки, корд", – отметил Мишин в беседе с "Газетой.ру".

По его мнению, лучшие разработчики шин уже 25 лет стараются преодолеть эту проблему. Между тем некоторые производители подчеркивают, что с увеличением износа их покрышки сильно не меняются и остаются стабильными. Это относится и к езде во время зимы.

Ранее Мишин поделился, что быстрее всего стираются автомобильные покрышки, у которых высокие сцепные свойства на асфальте. Он подчеркнул, что чем выше потребительские характеристики этой части шины, тем активнее водитель их эксплуатирует.

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