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29 ноября, 09:15

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Юрист Хаминский предупредил о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря

Россиян предупредили о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря

Фото: 123RF/chanwity

С 1 декабря использование зимой летней резины может грозить автомобилистам штрафом в размере 500 рублей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель центра правопорядка по Москве и Подмосковью, юрист Александр Хаминский.

Он напомнил, что езда на летних шинах зимой запрещена постановлением кабмина России, в котором указан список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В этом перечне фигурирует данное требование, уточнил юрист.

По словам Хаминского, за неисполнение данного условия автомобилистов могут привлечь к административной ответственности, предусматривающей наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 500 рублей.

"Несмотря на то, что санкция за данное правонарушение достаточно мягкая, водителям ради собственной безопасности все-таки стоит выполнять требования законодательства и не выезжать на дороги зимой на летней резине", – резюмировал юрист.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов посоветовал автомобилистам подготовить свои машины к зимнему сезону. Он отметил, что в холодное время года почти все основные узлы и агрегаты автомобиля работают в режиме повышенной нагрузки. В связи с этим необходимо заменить свечи зажигания и тормозные колодки.

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