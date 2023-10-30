Автоэксперт рассказал, как можно сэкономить на шинах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Использование всесезонных шин помогает сэкономить, однако такой вариант больше подходит для жителей южных регионов РФ, отметил автоэксперт Максим Ракитин в эфире радио Sputnik.

"Всесезонные шины – это прекрасная история. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов. В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах", – объяснил он.

Такие шины не подойдут автомобилистам, проживающим в северных субъектах, поскольку на них нельзя передвигаться по льду. Ракитин обратил внимание, что в зимний период на дорогах часто образуется шуга – каша из воды и льда. И лучше всего для передвижения здесь подойдет именно зимняя резина.

При этом нельзя отрицать тот факт, что вариант всесезонных шин является более экономичным.

"Вы покупаете резину сразу на два сезона, вам не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода", – добавил эксперт.

Однако специалист предупредил, что такие шины могут быстро износиться. По мнению Ракитина, всесезонные шины можно назвать компромиссом с определенными плюсами и минусами. При этом в большинстве российских регионов замена резины является необходимостью, резюмировал он.

Ранее замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что с 1 сентября 2023 года езда на летней резине в зимний сезон относится к перечню неисправностей и наказывается штрафом.

По его словам, автовладельцу, кроме смены резины, с приходом зимы также нужно проверить состояние стеклоомывающей жидкости, балансировку колес и состояние зимних шин, советует он.



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