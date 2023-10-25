Российские водители рассказали, на чем стали экономить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские автомобилисты рассказали, на чем стали экономить в этом году. Так, 26% водителей заявили, что начали реже посещать автомойки, пишет RT со ссылкой на опрос.

Согласно нему, 25% россиян приезжают в сервис с заранее купленными запчастями, еще 22% перестали приобретать аксессуары и предметы тюнинга для авто. Кроме того, 21% опрошенных перешел на неоригинальные запчасти, 17% сократили визиты в сервисный центр, а 12% начали чаще пользоваться общественным транспортом.

Согласно исследованию, главными причинами изменений своих привычек россияне назвали слишком высокую стоимость запчастей (47%) и обслуживание в ремонтных мастерских (30%), а также рост цен на топливо (26%) и сами автомобили (21%).



Кроме того, 17% водителей отметили, что для них будет более дешевле справиться с ремонтом машины самостоятельно. При этом 6% перестали придавать значение оригинальности запчастей. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее стали известны результаты исследования страховой компании, согласно которым чаще всего после аварий непригодными для дальнейшей эксплуатации признаются автомобили Lada. В числе машин также оказались Toyota (7%), Hyundai (5%) и Kia (4%).

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