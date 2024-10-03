Автоэксперт Рязанов посоветовал заменить тормозные колодки перед холодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимой почти все основные узлы и агрегаты машины работают в режиме повышенной нагрузки, поэтому необходимо подготовить свое авто к зимнему сезону. Об этом рассказал автоэксперт Максим Рязанов в беседе с "Лентой.ру".

По мнению Рязанова, к сезону низких температур важно заменить свечи зажигания и тормозные колодки. Кроме того, необходимо провести проверку подвески и рулевого управления.

"Эти процедуры лучше доверить профессионалам из сертифицированного сервиса, так как ремонт обойдется более выгодно, чем установка новых комплектующих", – подчеркнул эксперт.

При этом некоторые процедуры можно провести самостоятельно, среди них – замена фильтров и технических жидкостей, обработка замков и уплотнителей специальными составами от замерзания, а ветрового и заднего стекол – защитой от осадков.

"Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Если на авто есть места, где отсутствует краска, их стоит обработать антикоррозийной защитой", – заключил специалист.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о важных правилах езды по зимней дороге. По его словам, воздержание от поездки на личном автомобиле является главным правилом езды зимой во время непогоды. Однако если ехать все же нужно, то обязательно стоит держать дистанцию и оставлять пространство для маневров.

