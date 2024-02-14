Автоэксперт рассказал о важных правилах езды по зимней дороге

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Воздержание от поездки на личном автомобиле является главным правилом езды зимой во время непогоды, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с "Радио 1".

"Лучше на дорогу общего пользования вообще не выезжать, воздержаться от поездки на автомобиле, если такая возможность есть", – отметил он.

Однако если ехать все же нужно, то обязательно стоит держать дистанцию и оставлять пространство для маневров. Третьим правилом, говорит Хайцеэр, является отказ от любых резких маневров, так как от заноса не застрахованы даже опытные водители.

"Любое перестроение должно быть плавным, заранее подготовленным, нежным. <...> Резких ускорений тоже делать нельзя, потому что машина опять же может уйти в занос", – подчеркнул он.

По его словам, водители со спортивными навыками в теории могут пустить авто в управляемый занос, однако в условиях трафика это не под силу даже профессионалам. Для чувства уверенности на зимней дороге эксперт посоветовал пройти курсы экстремального вождения.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников опроверг возможные штрафы за отсутствие зимней резины зимой и летней – летом. По его словам, водители сами обязаны принимать меры для безопасной езды, а сотрудники Госавтоинспекции могут лишь помочь им в этом.

Также автомобилистов не будут штрафовать за всесезонные шины, так как их эксплуатация возможна в любое время года.

Штрафы за шины не по сезону начнут действовать в столице с 1 декабря