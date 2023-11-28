Адвокат предупредил автомобилистов о новом штрафе с 1 декабря

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Инспекторы ГИБДД с 1 декабря смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката Сергея Мамонова.

Он напомнил, что штраф за управление авто при наличии неисправностей и условий, запрещающих его эксплуатацию, существовал и ранее. Однако перечень был уточнен в постановлении правительства, вступившем в силу 1 сентября.

Основное изменение заключается в использовании шин по сезону. Так, согласно уточненным правилам, запрещается эксплуатация автомобиля, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения в летний период или не установлены зимние шины зимой. При этом зимние шины либо шины с шипами должны быть установлены на все колеса.

Кроме того, были внесены критерии по использованию шин, которые были восстановлены наложением нового протектора. К примеру, будет запрещаться эксплуатация авто, на передней оси которого установлены подобные шины, а на других осях – повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых более 7 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции не планируют проводить в декабре специальные рейды по выявлению машин на летней резине. В ведомстве подчеркнули, что водители сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге.

До этого президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что систему проверок наличия полисов ОСАГО по камерам планируют запустить в России в 2024 году. Он уточнил, что организационные вопросы и методика были проработаны рабочей группой.

Водителей начнут штрафовать за езду на летней резине зимой