Автоэксперт перечислил плюсы и минусы цифровых водительских прав

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Цифровые водительские права имеют как преимущества, так и недостатки. Об этом в беседе с RT заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.

"Плюс в том, что теоретически можно вообще ничего с собой не возить, как, собственно, изначально и намечалось. Чтобы опознавали исключительно электронными способами через интернет, базу данных... Задумка хорошая", – сказал он.

Но, учитывая проблему технических сбоев, на отказ от бумажных прав могут согласиться не все автовладельцы, считает эксперт. Водители с опытом, по его мнению, могут побояться и выбрать куда более привычный вариант хранения документа, а молодые автовладельцы проявят интерес к инициативе с большей вероятностью.

Ранее Минцифры РФ составило проект постановления правительства, согласно которому в РФ электронные водительские права будут приравнены к физическим. Электронные права будут считаться действительными при предъявлении на портале "Госуслуги".

