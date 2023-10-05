В ГД рассказали, как реагировать на чужие письма со штрафом ГИБДД

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Член комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов рассказал, что делать автомобилистам, получившим чужой штраф ГИБДД. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам депутата, такие случаи действительно происходят. В СМИ иногда даже попадают комичные ситуации, когда штрафы приходили людям, давно продавшим свою машину. Несмотря на это, остается все-таки проблема для получателя такого письма.

Бабашов объяснил, что чаще всего подобное происходит из-за технических сбоев. Решить подобный вопрос просто – надо направить заявление в тот орган, откуда поступил штраф.

Также он предупредил, что иногда чужие штрафы могут указывать на мошенничество. По его словам, бывают более тяжелые случаи, например, когда мошенники используют подложные регистрационные знаки. Тогда решить вопрос можно, направив заявление в соответствующее ведомство.

Ранее сообщалось, что в РФ возникли проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений. Причина – технический сбой. На данный момент все неполадки устранены.

Сбой в системе регистрации автомобилей зафиксировали в РФ