Сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной

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Сотрудники Госавтоинспекции не планируют проводить специальные рейды по выявлению машин на летней резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отметили в полиции, целесообразности в проведении специальных рейдов по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину на зимнюю, нет.

В ведомстве подчеркнули, что водители сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге.

С 1 сентября в России вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка зимних шин летом (июнь, июль, август) и езда не летних в декабре, январе и феврале.

Ранее автоэксперт рассказал, как можно сэкономить на шинах. Способом сэкономить является использование всесезонных шин. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов.