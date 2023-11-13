Автоэксперт призвал запретить проезд грузовиков по трассам в выходные и праздники

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Решить проблему с трафиком на российских дорогах можно было бы с помощью введения запрета на движение грузовиков по трассам в выходные и праздничные дни. Об этом в беседе с RT заявил автоэксперт Вячеслав Субботин, комментируя предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

Политолог ранее предложил разгрузить курортные трассы летом с помощью создания льготных коридоров. Проезд по ним он предложил осуществлять со скидкой в 50%.

"У нас дорога на Юг одна – это трасса "Дон" М-4. Других дорог нет. Самая загруженная дорога – платная дорога, а не бесплатные участки", – прокомментировал Субботин.

Он также отметил, что стоимость проезда по платным участкам дорог не соответствует нынешним зарплатам. Это вызывает необходимость работы с тарифами.

Проезд с вечера пятницы до воскресенья автоэксперт предложил разрешить только легковым автомобилям и грузовикам со скоропортящимися продуктами. Это, по его мнению, позволит разгрузить трассы.

До этого сразу на нескольких улицах столицы изменилась дорожная разметка. Это позволит водителям экономить время в пути. На некоторых участках дорог благодаря разметке пробег сократился до шести километров.



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