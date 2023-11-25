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25 ноября, 17:15

Транспорт

Водителей начнут штрафовать за езду на летней резине зимой

Водителей начнут штрафовать за езду на летней резине зимой

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Автомобилистов начнут штрафовать за езду на летней резине в зимнее время года. Соответствующие поправки вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Если у водителя резина не соответствует сезону, его дальнейшее движение запрещать не будут. Однако за нарушение назначат штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, с июня следующего года штрафы будут назначать и за езду на зимней резине летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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