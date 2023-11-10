Дептранс привел к единому стилю более 65 тыс информационных стикеров в трамваях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс столицы привел к единому стилю Московского транспорта свыше 65 тысяч информационных стикеров в трамваях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новые стикеры знакомят пассажиров с информацией о способах оплаты, рассказывают о правилах поведения в трамвае. Помимо этого, стикеры обозначают оборудование, например аварийный тормоз или кнопки об остановке.

В сообщении добавили, что они также показывают оборудованные пандусом двери и выделяют самое важное в памятке по безопасности. Стикеры находятся на заметных местах.

В департаменте призвали обращать на них внимание, чтобы поездки были еще более комфортными и безопасными.

Ранее подобные стикеры подготовили для метрополитена, автовокзалов и автостанций, МЦК, автобусов и электробусов, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Продолжаем повышать комфорт и безопасность поездок по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил он.

Ранее Московский метрополитен и Дептранс стали обладателями награды "Пряник за качество" на форуме "Всемирный день качества – 2023". Награда весит 1 килограмм. Департамент получил ее за безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие и внедрение инновационных технологий, а метрополитен – за заботу о пассажирах и регулярное улучшение своих сервисов.

До этого Собянин рассказал, что с момента запуска приложения "Метро Москвы" пользователи построили уже 500 миллионов маршрутов. По словам мэра, приложение скачали уже 10,3 миллиона раз.

Более 18 млн поездок до вокзалов совершили пассажиры на общественном транспорте в столице