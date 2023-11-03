Москвичам рассказали, как благоустроили парк имени 40-летия ВЛКСМ

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На юго-западе столицы завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он рассказал, что данный парк является объектом культурного наследия регионального значения. После проведенных работ там создали зону отдыха, отреставрировали и воссоздали утраченные скульптуры парка, восстановили три фонтана, установили детские площадки, организовали скейт-парк и зону для воркаута, при этом планировочная структура парка сохранилась, отметил Бирюков.

Также рабочие заменили покрытие дорожек, проложили новые на месте народных троп, отремонтировали заезд и парковку около Большого московского цирка, лестницы и подпорные стены на парковой территории.

Возле памятника Джавахарлалу Неру сделали зону отдыха площадью свыше двух тысяч "квадратов". Кроме того, специалисты восстановили ведущие к памятнику дорожки, замостили основные маршруты в зоне монумента, привели в порядок гранитный бордюр, отремонтировали цветник и поставили лавочки.

Помимо этого, в парке обновили систему освещения – в зоне отдыха поставили фонари, а для памятника Джавахарлалу Неру сделали архитектурно-художественную подсветку – теперь вечером он подсвечивается тремя фонарями прожекторного типа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%. Отремонтировали пять мостов через реку Яузу, а от Сухонской улицы поставили видовую площадку. На этом участке благоустройства парка появились новые качели, карусели, канатная дорога и большая песочница.

Также там появилось или было обновлено 16 игровых зон. Кроме того, заменили садово-парковую мебель, поставили новые опоры уличных фонарей и 20 спортплощадок.

Москвичам рассказали о благоустройстве парка "Яуза" в столице