Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще пять выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Общая протяженность полос составляет почти два километра. По участкам улиц, на которых они появились, проходят 17 маршрутов наземного транспорта.

Новая полоса открылась на участке улицы Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские пруды до пресечения с Ленинским проспектом. Маршрутами участка ежедневно пользуются более 15 тысяч человек.

Еще одна полоса появилась на участке улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом. Благодаря ей москвичи смогут преодолевать участок в 2,5 раза быстрее.

Пассажиры, проезжающие по участку в Борисовском проезде перед пересечением с Каширским шоссе и по улице Юности в Зеленограде, также смогут ощутить удобства выделенных полос.

Всего с начала 2023 года в Москве появилось более 20 километров выделенных дорог для общественного транспорта. Ликсутов обратил внимание, что город продолжит обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров по поручению Сергея Собянина.

До этого стало известно, что с начала 2023 года пассажиры проехали на электробусах более 100 миллионов раз. Одним из самых популярных маршрутов стал т74, запущенный в этом году от МЦД Курьяново до метро "Кузьминки".



Москвичам рассказали о масштабных транспортных проектах