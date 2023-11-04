Сергей Собянин рассказал об истории легендарного трамвайного маршрута "Аннушка"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об истории легендарного трамвайного маршрута "Аннушка".

"В Москве есть маршруты, которыми пользуется уже не одно поколение горожан. Например, всем известной "Аннушке" – 112 лет", – отметил градоначальник.

Мэр Москвы рассказал, что раньше "Аннушка" огибала все центр столицы по Бульварному кольцу. Для пассажиров прошлых лет этот маршрут был также значим, как и для современных – Кольцевая линия метро.

Собянин добавил, что за долгие годы своего существования "Аннушка" много раз менялась, но сохранила своей название, которое трамвай получил почти сразу.

"А еще "Аннушка" – настоящая кинозвезда. Вагоны этого маршрута можно увидеть в фильмах "Покровские ворота", "Законный брак" и "Холодное лето 53-го", – уточнил мэр Москвы.

В настоящее время трамваи с буквой "А" курсируют от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади. В ходят по этому маршруту трехсекционные трамваи "Витязь-Москва".

Собянин заявил, что в последние годы трамваи в Москве стали удобнее и надежнее. При этом подвижной состав трамвайного парка столицы уже обновили на 95%. До 2025 года планируется заменить на новые и оставшиеся вагоны.

До этого Собянин рассказал, что трамвайному депо имени Баумана 1 ноября исполняется 90 лет. Мэр Москвы отмечал, что порядка семи маршрутов депо обслуживают весь северо-восток Москвы, а также частично Восточный и Центральный округа столицы.



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