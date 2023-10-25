Собянин рассказал, как изменился городской транспорт Москвы за 10 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наземный столичный городской транспорт является одним из самых крупнейших и современных систем в мире. Количество маршрутов за последние 10 лет превысило 900, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с 2018 года в столице появились инновационные электробусы. В настоящее время в Москве более 1 250 подобных машин. Для них установили больше 250 быстрых зарядных станций, возвели два электробусных парка, отметил Собянин. До конца года власти запланировали открыть еще один в районе Новокосино.

За последнее десятилетие, продолжил градоначальник, в Москву поставили больше 6 тысяч современных автобусов. Благодаря этому был полностью обновлен парк наземного транспорта – теперь он один из самых молодых в Европе, отметил Собянин.



"В 2016 году город начал работать с коммерческими перевозчиками по принципиально новой модели: внедрили единые стандарты по обеспечению безопасности движения, тарифной политике, качеству обслуживания. Коммерческим перевозчикам поступило больше 3 тысяч современных автобусов", – заявил мэр.

Кроме того, с 2013-го в городе ввели порядка 300 километров выделенных полос. Собянин отметил, что такие участки автобусы и электробусы проезжают в 2–3 раза оперативнее. Вместе с этим власти заменили и установили больше 7 тысяч остановочных павильонов. Мэр уточнил, что речь идет о совершенно новом виде остановок. По его словам, они стильные и современные, сделанные из долговечных материалов.



"С 2017 года город закупил больше 500 современных трамваев российского производства с низким полом для безопасных и комфортных поездок", – написал Собянин.

Он добавил, что в ТиНАО сеть маршрутов наземного транспорта с 2012 года увеличилась на 83%. Сейчас там работает 174 автобусных и электробусных маршрута.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на Нагатинской улице в Москве в этому году сделали пять новых приподнятых трамвайных платформ, еще девять – отремонтировали. Теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть, уточнил он.

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