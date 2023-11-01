Сергей Собянин: трамвайному депо имени Баумана исполнилось 90 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Трамвайному депо имени Баумана 1 ноября исполняется 90 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, поздравив сотрудников депо с юбилеем предприятия.



"Его называют "опытной базой" московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения "Витязь-Москва", – отметил он.

Сейчас же, по его словам, около семи маршрутов депо обслуживают весь северо-восток Москвы, а также частично Восточный и Центральный округа столицы.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что примерно 600 сотрудников предприятия делают поездки пассажиров комфортными и безопасными. Для этого также была произведена замена всего парка депо и обновлена ремонтная зона.



Однако Собянин рассказал, что скоро депо должны реконструировать: будет сделано несколько корпусов, включая физкультурно-оздоровительный, а исторические здания приведут в порядок.

"Поздравляю всех сотрудников с юбилеем предприятия и желаю новых успехов!" – заключил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с Днем тренера. В Москве 304 человека носят звание "Заслуженный тренер России", добавил он.

Градоначальник отметил, что за подготовку московских спортсменов отвечают свыше 3,5 тысячи специалистов. Кроме того, с учениками в школах и колледжах работают более 8 тысяч учителей физкультуры и педагогов допобразования физкультурно-спортивной направленности.

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