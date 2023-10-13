В 2024 году Москва продолжит программу обновления городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На развитие транспортной системы Москвы выделят 940,5 миллиарда рублей из городского бюджета в следующем году, с 2024 по 2026 год планируется потратить 2 806,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программу обновления подвижного состава транспорта будут продолжать реализовывать. Закупка экологически чистого электрического транспорта окажется приоритетом. В 2024 году для этого планируют выделить 86 миллиардов рублей.

Город закупит вагоны метро нового поколения, поезда для Московских центральных диаметров, электробусы и современные трамваи.

До этого Сергей Собянин сообщил, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. Так, в 2024 году расходы столицы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. С 1 января на 5% в Москве проиндексируют размеры пособий и выплат представителям старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц.

О том, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы был сформирован, Собянин рассказал утром 11 октября. 44% расходов составит бюджет развития, уточнил мэр. На эти средства власти будут возводить и реконструировать метро, дороги, больницы, детские сады, школы и иные городские объекты.

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