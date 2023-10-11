Сергей Собянин: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. Так, в 2024 году расходы столицы на эту сферу составят 50% от всего бюджета, передает портал мэра и правительства города.

"Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц", – заявил мэр.

В 2024 году ассигнования на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее составят 2,5 триллиона рублей. С учетом оплаты медпомощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) – почти 2,9 триллиона рублей. В общей сложности рост расходов социальной направленности с учетом ОМС будет оцениваться в 15,5%.

Социальная поддержка

На реализацию мер по этому направлению в 2024 году в проекте бюджета власти заложили 615,9 миллиарда рублей. Речь идет о поддержке в денежной и натуральной форме, в том числе о доплатах к пенсиям, льготам на проезд в городском транспорте и оплате ЖКУ.

С 1 января на 5% в Москве проиндексируют размеры пособий и выплат представителям старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, доплату получат порядка двух миллионов пенсионеров столицы.

"Расходы на выплаты семьям с детьми в проекте бюджета составляют 89,5 миллиарда рублей, старшему поколению – 202,3 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам – 177,7 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Вместе с этим проектом предусмотрено направить 31,4 миллиарда рублей на финансирование льгот на оплату ЖКУ для отдельных категорий горожан. Еще 157 миллиардов рублей заложат на обеспечение бесплатного и льготного проезда ряда москвичей в городском транспорте Москвы и Московской области.

Ремонт и переоснащение социальных учреждений

Параллельно будут продолжаться ремонтные мероприятия и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других соцучреждений. На это в проекте бюджета власти заложили 640,7 миллиарда рублей, в том числе в 2024 году – 231,3 миллиарда рублей.

Для развития и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2024–2026 годах Москва передаст 227,5 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м – 121,6 миллиарда рублей. Такое решение поможет обеспечить завершение к 2025 году второго этапа капитального ремонта поликлиник, модернизацию приемных отделений стационаров.

Вместе с этим проектом бюджета предусмотрено 248,1 миллиарда рублей за три года, которые направят на обновление материально-технической базы образовательных организаций. В следующем году на эти цели будет выделено 44,3 миллиарда рублей. Деньги будут пущены на реализацию программы реконструкции школ Москвы.

Внимание будет уделено и благоустройству территорий детских садов, школьных дворов и стадионов. Рядом со школами создадут игровые комплексы, которые оснастят тренажерами и лавочками. На благоустройство этих территорий в проекте бюджета на 2024–2026 годы предусмотрено 18 миллиардов рублей, в том числе в 2024-м – 3,6 миллиарда рублей.

"На ремонт и переоснащение учреждений социального обслуживания населения в предстоящие три года направят 44,2 миллиарда рублей, в 2024-м – 16,6 миллиарда рублей. Средства позволят провести ремонтные работы, обновить оборудование, завершить формирование сети центров московского долголетия во всех районах столицы", – говорится в сообщении.

Вместе с этим власти планируют в предстоящие три года осуществить капремонт не менее 55 объектов спорта. На укрепление материально-технической базы спортивных объектов будет выделено 47,7 миллиарда рублей, в в 2024-м – 16,4 миллиарда рублей. Помимо спорта, Москва уделит внимание и культурной сфере. Так, на укрепление материально-технической базы учреждений этой области в 2024–2026 годах в проекте бюджета предусмотрено 55,2 миллиарда рублей.

О том, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы был сформирован, Собянин рассказал утром 11 октября. 44% расходов составит бюджет развития, уточнил мэр. На эти средства власти будут возводить и реконструировать метро, дороги, больницы, детские сады, школы и иные городские объекты.

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