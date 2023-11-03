Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 100 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах в Москве с начала 2023 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, отметив что это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Один из самых популярных маршрутов – т74, запущенный в этом году от МЦД Курьяново до метро "Кузьминки". Ежедневно на нем совершается больше 8,7 тысячи поездок", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что город продолжает активно внедрять экологичный транспорт. Так, в настоящее время по столице передвигаются более 1 250 инновационных электробусов. Кроме того, до конца года ожидается поступление еще 1 200 машин, отметил Собянин.

По его словам, также в Москве продолжается строительство электробусных парков. В июле прошлого года такой открыли в ТиНАО, спустя год еще один появился в Митине. Третий парк планируется построить в районе Новокосино, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, а сейчас их число достигло 100. Он уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов.

Главным он назвал увеличение запаса хода с 40–50 до 80 километров – электробус едет дальше после подзарядки. Кроме того, освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток для комфорта пассажиров.



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