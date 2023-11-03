Столичные автобусы и трамваи украсят к 4 ноября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около 12 тысяч флагов России украсят столичные трамваи, автобусы, электробусы ко Дню народного единства. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что электробусы с тематической оклейкой уже ходят на трех городских маршрутах. Кроме того, водители в честь праздника выйдут 4 ноября на работу в парадной форме.

Также наклейками с триколором украсили свыше 850 головных вагонов метро. Флаги установили на стойках "Живое общение" в метрополитене, городских эвакуаторах и спецстоянках.

В ведомстве добавили, что на медиаэкранах в городском транспорте водители увидят тематический эфир об истории праздника и исторических местах столицы, которые связаны с этим днем.

Московский транспортный комплекс принимает участие в важных государственных праздниках по поручению Сергея Собянина, напомнил глава Дептранса Максим Ликсутов. Он также поздравил горожан с наступающим праздником.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 4 ноября в Москве парковка будет бесплатной. Градоначальник уточнил, что 6 ноября за парковку также платить не надо. По его словам, 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

Также сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ подсветят цветами российского триколора в честь Дня народного единства. Оно станет одной из главных площадок народных гуляний 4 ноября. Увидеть праздничную подсветку можно на аттракционе и входной группе комплекса в вечернее время 5 и 6 ноября.

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября