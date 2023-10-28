В ноябрьские праздники назначат дополнительные электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В длинные ноябрьские выходные для удобства пассажиров Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой изменит расписание электричек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Также будут ходить дополнительные поезда.

В частности, с 4 по 6 ноября на Казанском направлении будет ходить дополнительный поезд № 7084В Москва – Рязань-1 и № 7085В Рязань-1 – Москва. На Курском направлении введут дополнительные экспрессы № 7031 Москва – Тула-1 и № 7030 Тула-1 – Москва.

С 5 по 6 ноября можно будет воспользоваться дополнительными поездами № 6382 Курск – Касторная Курская, № 6383 Касторная Курская – Курск, № с6914/6913, 6906/6905 Калуга-1 – Тула, № 6904/6903, 6916/6915 Узловая – Калуга-1, № 6323, 6324 Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892, 6893/6894 Вязьма – Износки, № 6352 Износки – Калуга-1 и № 6348, 6343 Калуга – Износки.

На 6 ноября назначен дополнительный экспресс № 7051 Рязань-1– Москва. С 3 по 6 ноября поезда № 6382, 6383, 6384, 6385 сообщением Черусти – Вековка будут иметь составность 11–12 вагонов.

Ранее появилось предупреждение, что расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 и МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября.

В эти дни с 21:40 до 13:40 рабочие будут проводить путевое развитие станции Москва-Рижская, которое нужно для дальнейшего создания городского вокзала Рижская. Также с 23:00 до 08:40 пройдут путевые работы около станции Беговая.

Во время технологических окон электрички будут пропускаться по очереди по одному пути. В связи с этим внесли корректировки в график движения. Некоторые поезда выведут из расписания, у других изменится время прибытия, отправления и число остановок на маршруте.



Собянин: на станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок