Движение поездов на двух направлениях МЖД, МЦД-2 и МЦД-4 изменится 27–29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также второго (МЦД-2) и четвертого (МЦД-4) Московских центральных диаметров изменится с 27 по 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Там уточнили, что изменения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Так, 27–29 октября с 21:40 до 13:40 рабочие проведут путевое развитие станции Москва-Рижская, которое нужно для дальнейшего создания городского вокзала Рижская. Также с 23:00 до 08:40 пройдут путевые работы около станции Беговая.

Во время технологических окон электрички Курского и Рижского направлений МЖД, МЦД-2, МЦД-4 будут пропускаться по очереди по одному пути. В связи с этим внесли корректировки в график движения. Некоторые поезда выведут из расписания, у других изменится время прибытия, отправления и число остановок на маршруте, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что пригородные поезда дальних маршрутов Киевского и Горьковского направлений МЖД будут курсировать в прежнем режиме. МЖД попросила пассажиров отнестись к работам с пониманием и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, станциях, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на Казанском направлении МЖД с 07:00 до 17:00 изменится 23, 24 и 27 октября.

Интервалы движения поездов увеличат из-за ремонта на путях станций Фаустово и Виноградово. Так, утром продлят интервалы до 20 минут, а днем – до 40 минут, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

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