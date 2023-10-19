Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расписание движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 07:00 до 17:00 изменится 23, 24 и 27 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как сообщили в департаменте, интервалы движения поездов увеличат из-за ремонта на путях станций Фаустово и Виноградово. Так, утром продлят интервалы до 20 минут, а днем – до 40 минут.

"Это скажется на движении поездов Казанского направления до Казанского вокзала. Диаметральные поезда по маршруту Ипподром – Зеленоград-Крюково будут сохранены", – добавили в сообщении.

В связи с изменениями графика движения поездов пассажирам посоветовали отслеживать информацию в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги с 2 по 31 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры в Лианозове, а также на перегоне Каналстрой – Вербилки.

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