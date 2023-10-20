Автобусы "Аэроэкспресса" между "Ховрино" и Шереметьево стали работать на час раньше

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, начали работать на час раньше. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что согласно новому расписанию автобусы от "Ховрино" ездят с 05:10 до 23:40, из аэропорта Шереметьево – с 05:55 до 00:25. Интервал движения остался прежним – транспорт отправляется каждые 10 минут.

Поездка до аэропорта Шереметьево на экспресс-автобусе занимает порядка 20 минут по платной трассе М11 "Нева". Остановки находятся у выхода № 2 станции метро "Ховрино", в аэропорту – около выхода из терминала В.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги с 07:00 до 17:00 изменится 23, 24 и 27 октября.

Интервалы движения электричек увеличат из-за ремонта на путях станций Фаустово и Виноградово. Так, утром продлят интервалы до 20 минут, а днем – до 40 минут.

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября