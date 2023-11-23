Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана "Конмет" разработал динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек в этом году вылечили сколиоз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отмечается, что принцип работы системы коррекции сколиотической деформации основывается на натяжении хирургического шнура-корда с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты. При помощи сжатия одной стороны позвоночника происходит посегментарная коррекция сколиоза.

Методику разработали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Сейчас ее хотят освоить и зарубежные врачи.

"Разработка столичной компании "Конмет" для динамической коррекции сколиоза позволяет значительно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, метод подходит и молодым, и взрослым, оставаясь эффективным для лечения пациентов с четвертой степенью заболевания. Элементы, которые используются в системе, соответствуют международным стандартам. Их делают из биосовместимых материалов, они безопасны для человека.

Уточняется, что элементы могут находиться в организме пациента длительное время. Лечащий врач принимает решение о необходимости их удаления в зависимости от конкретного клинического случая, результатов коррекции и особенностей организма пациента.

Операции по установке системы делают как открытым, так и эндоскопическим методом, уточнил заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ, председатель исполнительного комитета Ассоциации травматологов-ортопедов России Сергей Колесов.

По его словам, операция проходит быстрее по сравнению с традиционной хирургией, отсутствует массивная кровопотеря. Это значительно снижает период восстановления пациента, полную нагрузку разрешают уже через шесть недель.

Ранее сообщалось, что столичная компания, производящая ночные линзы для безоперационной корректировки близорукости, с 2018 года помогла более чем 250 тысячам пациентов из России, Восточной Европы и Азии. Ночные линзы показаны пациентам от 6 до 60 лет.

До этого московский производитель электронного оборудования и создатель программного обеспечения разработал решение, которое поможет обезопасить перевозку вакцин. Устройство может контролировать местоположение груза и температурный режим, а также определить отклонение от маршрутов, возможные перевороты контейнера и удары по нему.

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