Московские компании создали устройство для безопасной перевозки вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский производитель электронного оборудования и создатель программного обеспечения разработал решение, которое поможет обезопасить перевозку вакцин. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Разработка похожа на небольшой прибор, который устанавливается на контейнер с транспортируемым грузом. После этого устройство начинает следить за параметрами, которые влияют на качество хранения и перевозки вакцин.

"Трекер прошел несколько этапов тестирования и показал высокую степень эффективности и безопасности использования. Сегодня совместное решение столичных компаний уже доступно для заказа", – приводит слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, устройство может контролировать местоположение груза и температурный режим, а также определить отклонение от маршрутов, возможные перевороты контейнера и удары по нему. После перевозки прибор может также создавать отчеты о транспортировке.

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Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в РФ в декабре