Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение более чем 250 тысячам пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания, производящая ночные линзы для безоперационной корректировки близорукости, с 2018 года помогла более чем у 250 тысяч пациентов из России, Восточной Европы и Азии, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что ортокератологические линзы регулярно надевают перед сном и снимают сразу после пробуждения. Благодаря этому пациент получает 100-процентное зрение без использования очков или линз в течение всего дня при близорукости до семи диоптрий.

Если повторять процедуру ежедневно, можно остановить прогрессирование дефекта зрения у детей и подростков. По такой методике на сегодняшний день работают уже свыше 2,5 тысячи врачей-офтальмологов.

Ночные линзы показаны пациентам от 6 до 60 лет. Они комфортны в использовании, что особенно важно во время сна.

"Наша социальная миссия – повышать качество жизни людей благодаря хорошему зрению. Ночные линзы, которые мы производим уже пять лет, стали популярны у пациентов не только потому, что дарят стопроцентное зрение в течение дня, они также исключительно просты в использовании, безопасны и могут быть изготовлены по индивидуальным параметрам даже в сложных случаях", – рассказал генеральный директор компании-производителя Максим Рябенко.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявлял, что снижение четкости и контрастности зрения может сигнализировать о развитии катаракты.

По его словам, многие люди могут не подозревать о заболевании до тех пор, пока они не ощутят дискомфорт, сигнализирующий о поздних стадиях заболевания. Если запустить катаракту, это может привести к потере зрения, так называемой обратимой слепоте, предупредил офтальмолог.



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