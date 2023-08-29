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18:14

Общество

Офтальмолог перечислил симптомы катаракты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Снижение четкости и контрастности зрения может сигнализировать о развитии катаракты. Об этом Москве 24 рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Иногда люди долгое время даже не подозревают о развитии катаракты – патологии, связанной с помутнением хрусталика глаза. Дискомфорт может появиться только на поздних стадиях заболевания.

На поздних стадиях катаракты человек ощущает снижение зрения, четкости, контрастности. Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет.
Вячеслав Куренков
врач-офтальмолог

Если запустить катаракту, это может привести к потере зрения, так называемой обратимой слепоте, предупредил офтальмолог.

"Но даже после хирургического вмешательства при таком отношении к этому заболеванию может быть низкое зрение. Дело в том, что само по себе развитие катаракты способно провоцировать другие, вторичные офтальмологические заболевания, которые могут быть связаны со стойкой потерей зрения в послеоперационном периоде", – объясняет эксперт.

Стоит учитывать, что это заболевание помолодело. Сегодня оно начинает развиваться у людей старше 40 лет. Поэтому для своевременного обнаружения катаракты рекомендуется ежегодно проходить осмотр у врача.

Хирургическое вмешательство необходимо на ранних стадиях, чтобы было высокое зрение и меньше осложнений от операции. Тем самым человек приобретает гарантию, что у него все будет хорошо. Что он вернет себе все функциональные возможности своего глаза.
Вячеслав Куренков
врач-офтальмолог

Ранее был назван продукт, который поможет поддержать зрение в пожилом возрасте. Для этих целей рекомендуется включать в рацион тыкву. В ее составе содержатся полезные для зрения элементы. В частности, предшественник витамина A – бета-каротин.

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