Офтальмолог перечислил симптомы катаракты

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Снижение четкости и контрастности зрения может сигнализировать о развитии катаракты. Об этом Москве 24 рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Иногда люди долгое время даже не подозревают о развитии катаракты – патологии, связанной с помутнением хрусталика глаза. Дискомфорт может появиться только на поздних стадиях заболевания.





Вячеслав Куренков врач-офтальмолог На поздних стадиях катаракты человек ощущает снижение зрения, четкости, контрастности. Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет.

Если запустить катаракту, это может привести к потере зрения, так называемой обратимой слепоте, предупредил офтальмолог.

"Но даже после хирургического вмешательства при таком отношении к этому заболеванию может быть низкое зрение. Дело в том, что само по себе развитие катаракты способно провоцировать другие, вторичные офтальмологические заболевания, которые могут быть связаны со стойкой потерей зрения в послеоперационном периоде", – объясняет эксперт.

Стоит учитывать, что это заболевание помолодело. Сегодня оно начинает развиваться у людей старше 40 лет. Поэтому для своевременного обнаружения катаракты рекомендуется ежегодно проходить осмотр у врача.





Вячеслав Куренков врач-офтальмолог Хирургическое вмешательство необходимо на ранних стадиях, чтобы было высокое зрение и меньше осложнений от операции. Тем самым человек приобретает гарантию, что у него все будет хорошо. Что он вернет себе все функциональные возможности своего глаза.

Ранее был назван продукт, который поможет поддержать зрение в пожилом возрасте. Для этих целей рекомендуется включать в рацион тыкву. В ее составе содержатся полезные для зрения элементы. В частности, предшественник витамина A – бета-каротин.

