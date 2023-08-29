Врач назвала продукт для хорошего зрения в пожилом возрасте

Фото: depositphotos/Sandralise

Употребление тыквы способствует поддержанию хорошего зрения в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Тыква богата клетчаткой, цинком и антиоксидантами, которые полезны для зрения.





Елена Соломатина врач-диетолог Антиоксиданты влияют на состояние сосудистой стенки, а значит, препятствуют атеросклерозу, помогают сохранить нормальный кровоток и органы зрения хорошо кровоснабжаются. Сахарный диабет тоже может приводить к нарушению зрения. Клетчатка и цинк из состава тыквы будут препятствовать повышению уровня глюкозы в крови.

Диетолог добавила, что пожилые граждане часто отказываются от вождения или выхода на улицу в темное время суток, поскольку имеют проблемы с сумеречным зрением.

"Люди, у которых нет проблем, могут нормально переносить переход от светлого к темному: то свет от фонаря, то темный участок дороги. У людей с плохим сумеречным зрением такой переход может вызывать головокружение, дискомфорт, они часто падают. Чтобы дольше сохранить нормальное зрение, полезно есть тыкву", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Тыква имеет оранжевый цвет благодаря содержанию в ней бета-каротина. Бета-каротин – это предшественник витамина A, который улучшает состояние зрительного аппарата. Он необходим для нормального сумеречного зрения.

Ранее россиянам рассказали, в профилактике каких болезней помогают кабачки. В их составе присутствуют клетчатка и такие полезные элементы, как кальций, железо и калий, а также витамины А и С. Кроме того, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Отмечается, что употребление этого овоща снижает риск развития рака и атеросклероза. Также способствует профилактике появления камней в желчном пузыре.

