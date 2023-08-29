12:12Общество
Врач назвала продукт для хорошего зрения в пожилом возрасте
Фото: depositphotos/Sandralise
Употребление тыквы способствует поддержанию хорошего зрения в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Тыква богата клетчаткой, цинком и антиоксидантами, которые полезны для зрения.
Диетолог добавила, что пожилые граждане часто отказываются от вождения или выхода на улицу в темное время суток, поскольку имеют проблемы с сумеречным зрением.
"Люди, у которых нет проблем, могут нормально переносить переход от светлого к темному: то свет от фонаря, то темный участок дороги. У людей с плохим сумеречным зрением такой переход может вызывать головокружение, дискомфорт, они часто падают. Чтобы дольше сохранить нормальное зрение, полезно есть тыкву", – отметила специалист.
Ранее россиянам рассказали, в профилактике каких болезней помогают кабачки. В их составе присутствуют клетчатка и такие полезные элементы, как кальций, железо и калий, а также витамины А и С. Кроме того, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Отмечается, что употребление этого овоща снижает риск развития рака и атеросклероза. Также способствует профилактике появления камней в желчном пузыре.
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