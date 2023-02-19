Диетолог рассказала о самом правильном способе приготовления картофеля

Фото: depositphotos/robynmac

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова рассказала о том, как готовить картофель и с какими продуктами его лучше есть, чтобы обезопасить свое здоровье. Об этом она сообщила в интервью газете "Известия".

По словам диетолога, основная калорийность картофеля зависит от углеводов. Однако не стоит этого бояться, зная химический состав картошки и правильный способ ее приготовления. Так, в картофеле встречаются и незаменимые минеральные вещества, как, например, кремний, кобальт и хром. Последний, в частности, помогает правильно использовать углеводы, чтобы они служили для энергетического обеспечения организма.

Кроме того, сырая картошка особенно богата витамином С – около 20–25% от суточной потребности. Однако в данном случае, отмечает Залетова, не стоит делать ставку только на картофель, отказываясь от лимонов и черной смородины, так как сырой картофель не всем по вкусу. При готовке же весь объем витамина С сохранить не получится в любом случае, поэтому необходимо рассматривать его как углеводистый продукт.

Еще одним открытием для некоторых станет тот факт, что в картофеле калия намного больше, чем в бананах. Калий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также поддержания водного баланса в организме.

По словам врача, для сохранения полезных веществ по максимуму лучше варить или запекать клубни картофеля в мундире, а потом чистить его. Есть кожуру картошки – нецелесообразно, так как именно с нее начинается накопление в картофеле ядовитого вещества соланина. Однако и тут есть исключение в виде совсем молодого мелкого картофеля – есть его с кожурой безопасно и полезно, особенно если он зрел на приусадебном участке.

"Если же картофель покупной, крупный и давно лежал, то очищенные клубни надо вымачивать еще и потому, чтобы хотя бы частично удалить то плохое, что появилось из-за удобрений, обработки, хранения и перевозки", – отметила Залетова.

Диетолог напомнила, что потребление овощей не должно сводиться только к картофелю. Она также порекомендовала сочетать картошку с мясом или рыбой.

Наличие молока при готовке картофельного пюре делает более полноценными те два грамма белка, которые есть в 100 граммах картофеля. Однако вместе с этим молоко увеличивает общую калорийность пюре в полтора раза.

При обжаривании картошки в масле образуется большое количество трансжиров, которые провоцируют сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, а также обладают канцерогенным действием. Особенно опасны в данном случае картофель фри и по-деревенски, который готовят в ресторанах фастфуда.

Эксперт посоветовала сначала прогреть духовку до температуры 180–200 градусов и только потом положить туда картофель. Это делается для того, чтобы сохранить витамины группы В. А запекать картошку рекомендуют, завернув ее в пергаментную бумагу, после чего по готовности развернуть картофель, сделать в нем разрез и добавить сливочного масла, присыпав солью и зеленью.

Сваренный в мундире картофель можно положить в холодильник, а через несколько часов добавить в салаты. В таком виде в картошке образуется резистентный крахмал третьего типа, который является пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Также эксперты отметили, что картофель является отличным вариантом прикорма для детей старше шести месяцев. Однако сначала ребенку нужно попробовать капусту брокколи или кабачок. Для детей картошку лучше запечь и измельчить до состояния пюре, добавив соль и сливки.

Многое можно понять и из цвета картофеля. К примеру, в желтом картофеле повышенное содержание каротиноидов, такая картошка в целом подходит для приготовления любых блюд. Сваренный в мундире желтый картофель хорошо подойдет для пюре, салатов и запекания.

В красном картофеле, как отмечает диетолог, содержится природный антиоксидант антоциан, который и обеспечивает окраску клубней. Однако при готовке это вещество разрушается, поэтому выбирать картошку только по цвету не стоит.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи. Так, по ее словам, во время обострения панкреатита поджелудочной железе нужен покой, поэтому пища должна быть очень нейтральная: в основном все в виде суфле. Например, если делается салат из тертой моркови, то она должна быть слегка припущена.

Также гастроэнтеролог посоветовала не употреблять сырые овощи при заболеваниях кишечника, которые проявляются диарейным синдромом, чтобы не усугубить заболевание.

Эксперты рассказали, как выбрать миндаль

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!