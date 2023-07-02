Врач рассказала, какие баклажаны опасно есть

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Употребление перезрелых баклажанов может вызвать отравление. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, в баклажане содержатся не только полезные микроэлементы, среди которых магний, калий, цинк, а также витамины A, E и группы B, но и ядовитое вещество соланин. Считается, что оно защищает плоды от вредоносных насекомых.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Когда мы разрезаем баклажан, нужно обязательно обратить внимание на цвет его семечек. Если они темные и имеют неприятный запах, то плод, скорее всего, перезрел. Употреблять такой баклажан в пищу не стоит. В его составе будет много соланина, который может вызвать отравление.

Ранее были названы противопоказания для употребления кабачков. В частности, их стоит исключить при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Например, пациентам с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Кроме того, во избежание обострения кабачки лучше убрать из рациона при панкреатите и холецистите.

