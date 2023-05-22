Врач рассказала, как выбрать капли для профилактики глазных заболеваний

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Капли для профилактики глазных заболеваний можно купить самостоятельно, без рецепта, обычно они содержат антиоксиданты и витамины. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала сотрудник Института мозга человека имени Бехтеревой, врач-офтальмолог Ильмира Газизова.

"Такие препараты назначаются на длительный срок, поскольку они поддерживают, питают роговицу, конъюнктиву, другие внутриглазные структуры", – объяснила специалист.

Что касается капель с антиоксидантами, то они предотвращают возрастную дистрофию сетчатки, которые помогают поддерживать белковые связи внутри хрусталика глаза.

В случае же капель с витаминами врачи обычно отдают предпочтение препаратам, содержащим таурин или селен. Они помогают предотвратить развитие катаракты.

"Мы часто назначаем такие капли для стабилизации функций у пациентов с начальной катарактой, чтобы она не прогрессировала. <...> И после 60 лет их уже можно капать всем", – подытожила офтальмолог.

Ранее офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, что у людей, которые много работают за компьютером, может развивать дисплейный синдром, который проявляется в повышенной утомляемости, трудностями с фокусировкой. Чтобы его избежать, специалист рекомендовал соблюдать правило "20/20/20" – чередовать 20 минут работы и 20 секунд отдыха для глаз.

