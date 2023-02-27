Офтальмолог рассказал о причинах возникновения дисплейного синдрома

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Гаджеты могут вызвать такой глазной недуг, как дисплейный синдром. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-офтальмолога, доктора медицинских наук Сергея Хомякова.

По его словам, в основные симптомы данного синдрома входят повышенная утомляемость, снижение работоспособности, зрительное утомление, затруднение фокусировки, затуманивание предметов, ощущение инородного тела в глазах и покраснение глаз.

Специалист объяснил, что дисплейный синдром может возникнуть у людей, которые длительное время работают с мониторами на близком расстоянии.

"Да, дисплейный синдром сразу проходит, если убрать его первопричину – экран монитора. Если сделать этого нельзя, надо соблюдать правило "20/20/20". 20 минут – работа за компьютером, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние не менее шести метров вдаль", – рассказал врач.

Он добавил, что также следует выбрать правильный стул, выставить освещение на рабочем столе и обратить внимание на микроклимат в помещении.

"При первом же появлении нежелательных симптомов следует обратиться к офтальмологу. Доктор после осмотра, как правило, назначает либо очковую коррекцию, либо слезозаместительную терапию", – резюмировал Хомяков.

Ранее офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказала, что морковь не может улучшить зрение человека, а современные мониторы вредны так же, как и более старые модели.

Врач опровергла слух о том, что при использовании очков глазные мышцы перестают работать, а зрение начинает портиться. Зрение человека ухудшается из-за постоянного контакта глаз с монитором, от этого они устают, отметила она.

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