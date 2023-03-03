08:00Общество
Офтальмолог развеял популярные мифы о близорукости
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Близорукость нельзя вылечить гимнастикой для глаз, так как это наследственное, а не приобретенное заболевание. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Азнаурян.
В нормальном состоянии глаз имеет шарообразную форму. При близорукости он вытягивается, подчеркнул врач. По его словам, такое увеличение даже на миллиметр приводит к зрению минус три.
При этом частое использование гаджетов, вопреки распространенному мнению, не причина развития заболевания, заявил Азнаурян.
Если у родителей есть близорукость в любой степени и они носят очки, то должны проверять своих детей на наличие этого заболевания, предупредил офтальмолог.
"Есть глаза, которые не предрасположены к нему. А значит, близорукости уже никогда не будет", – отметил он.
Еще одно заблуждение – эту проблему можно скорректировать гимнастикой для глаз.
"Мышцы работают таким образом, что они сокращаются и расслабляются в секунду огромное количество раз. А человек хочет их "доупражнять". Это заставит мышцы сокращаться и расслабляться в разы меньше. Получается тренировка в отрицательную сторону", – объяснил врач в интервью программе "Доктор 24".
Единственный эффективный способ навсегда избавиться от близорукости – лазерная коррекция, заключил врач.
Ранее офтальмолог Анна Попова рассказала, почему может дергаться глаз. По словам специалиста, возможные причины этого состояния – продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание.
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