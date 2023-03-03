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Общество

Офтальмолог развеял популярные мифы о близорукости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Близорукость нельзя вылечить гимнастикой для глаз, так как это наследственное, а не приобретенное заболевание. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Азнаурян.

В нормальном состоянии глаз имеет шарообразную форму. При близорукости он вытягивается, подчеркнул врач. По его словам, такое увеличение даже на миллиметр приводит к зрению минус три.

При этом частое использование гаджетов, вопреки распространенному мнению, не причина развития заболевания, заявил Азнаурян.

Интенсивная работа на близком расстоянии способствует прогрессированию близорукости. Но это не причина, это стимул к ее развитию. Причина прежде всего в том, что у ребенка изначально слабая способность фокусироваться вблизи. И глаз начинает адаптироваться к условиям высокой нагрузки, вытягиваться. В результате развивается близорукость.
Игорь Азнаурян
доктор медицинских наук, врач-офтальмолог

Если у родителей есть близорукость в любой степени и они носят очки, то должны проверять своих детей на наличие этого заболевания, предупредил офтальмолог.

"Есть глаза, которые не предрасположены к нему. А значит, близорукости уже никогда не будет", – отметил он.

Еще одно заблуждение – эту проблему можно скорректировать гимнастикой для глаз.

"Мышцы работают таким образом, что они сокращаются и расслабляются в секунду огромное количество раз. А человек хочет их "доупражнять". Это заставит мышцы сокращаться и расслабляться в разы меньше. Получается тренировка в отрицательную сторону", – объяснил врач в интервью программе "Доктор 24".

Единственный эффективный способ навсегда избавиться от близорукости – лазерная коррекция, заключил врач.

Ранее офтальмолог Анна Попова рассказала, почему может дергаться глаз. По словам специалиста, возможные причины этого состояния – продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание.

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