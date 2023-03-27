Офтальмолог объяснила, как обнаружить глаукому на ранней стадии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глаукома может протекать бессимптомно до поздних стадий, на которых атрофируется зрительный нерв. Чтобы этого избежать, следует регулярно проходить обследование, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующую отделением офтальмологии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ильмиру Газизову.

"Глаукома на начальных стадиях не дает никаких жалоб. Этим она и страшна. Человек не ощущает, что внутриглазное давление повышается. Никакой болезненности не возникает. Единственное, что может быть, – это какие-то незначительные неприятные ощущения", – рассказала врач.

По словам эксперта, при поздней стадии глаукомы сужается поле зрения. Это случается из-за атрофии нерва, объяснила специалист. В данном случае зрительную функцию глаза уже не получится восстановить. Также Газизова обратила внимание на то, что люди поздно замечают ухудшение.

"До определенного момента второй глаз компенсирует поле зрения. Вообще, глаукома – это самое коварное заболевание", – резюмировала она.

Ранее врач-офтальмолог Артем Фокин рассказал, что глазная гимнастика не сможет избавить человека от близорукости, дальнозоркости или астигматизма, поскольку это невозможно со стороны оптики и доказательной медицины.

По словам специалиста, упражнения не помогут при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки. При таких заболеваниях необходимо регулярно наблюдаться у специалиста, чтобы он успел назначить операцию, добавил эксперт.

Где в Москве можно пройти обследование на раннее выявление глаукомы

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