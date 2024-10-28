Качественно подготовить машину к зиме москвичам поможет портал потребителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Материалы портала потребителя расскажут, как подготовить автомобиль к зиме и заключить договор на его хранение, как выбрать незамерзающую жидкость для омывателя стекол и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В одной из статей можно найти информацию о том, как выбрать и где купить качественный стеклоочиститель для комфортной езды зимой. Для него требуется обязательная государственная регистрация. При покупке у покупателя есть право запросить у продавца соответствующее свидетельство.

Владельцы автомобилей, которые планируют регулярно использовать подземные парковки, найдут в другой статье полезную информацию о том, как заключить договор на хранение автомобиля и какие обязательства есть у сотрудников парковок. Также эксперты поделились советами о том, как действовать в случае повреждения или угона автомобиля, припаркованного на платной стоянке.

В своих материалах эксперты портала советуют выбирать автосервис через отзывы других потребителей, а позже заключить договор и уточнить гарантию на услуги.

На портале потребителя можно найти информацию о том, где и как отремонтировать автомобиль, находящийся на гарантии. Также там подробно описано, почему важно оформлять договор в письменном виде и составлять акт приема-передачи, в котором нужно указать комплектацию и видимые внешние повреждения транспортного средства.

В другой статье описаны действия в ситуации, если услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля были предоставлены ненадлежащим образом. Там можно найти руководство по защите прав, узнать, что должно быть указано в договоре на оказание услуг, как предъявить претензию исполнителю, как действовать при обнаружении недостатков в работе, как подать иск в суд и многое другое.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, как правильно подготовить автомобиль к холодам. Так, первым делом необходимо сменить резину. Затем нужно закупить расходники и комплектующие, которые понадобятся в холодный сезон, например аккумулятор, специальное топливо и "незамерзайку".