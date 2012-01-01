Автоэксперт Кадаков назвал цены на зимнюю резину в 2024 году

Столичные автомобилисты могут начать менять резину уже в конце октября, сообщили синоптики. При этом автоэксперты советуют озаботиться полной подготовкой машины к зиме заранее. Что важно учесть каждому водителю, расскажет Москва 24.

Подбираем резину

Столичные автомобилисты могут начать менять резину на зимнюю в последней декаде октября, когда среднесуточная температура опустится ниже 5 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в разговоре с Москвой 24 отметил, что покупать зимние шины и "переобуваться" в них следует заблаговременно, а потратить в этом году придется от 7–8 тысяч рублей за штуку.



Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Если весной, уже в теплую погоду, вы не перейдете на летнюю резину, в целом ничего страшного не случится. А вот попасть на лед осенью – небезопасно.

Также, сменив резину заранее, автомобилист избежит ажиотажа, который начинается в сервисах с приходом первых холодов – в таких ситуациях стоимость услуги "повышается втридорога", отметил эксперт.

При выборе шин обычно учитывают массу параметров, которые зависят от того, чего хочет конкретный автомобилист, объяснил Кадаков. В первую очередь речь идет о трех ценовых категориях:



бюджетные;

среднебюджетные;

премиальные.

В среднем нижняя планка стоимости начинается от 7–8 тысяч рублей за штуку, верхняя – от 20 и выше. Разница между ними – в характеристиках, которые они обеспечивают на дороге. В частности, автомобиль на бюджетной резине едет более шумно и начинает скользить раньше. Кроме того, тормозной путь становится длиннее, отметил эксперт. Плюс у такой резины большее сопротивление качению – это совокупность сил, препятствующих свободному движению вперед.

"Из-за этой особенности расход топлива выше. И хоть совсем ненамного, но это факт", – обратил внимание автоэксперт.

Наконец недорогие шины не подходят для больших автомобилей: они предназначены только для стандартных дисков, объяснил Кадаков.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На дорогой же резине хорошо ездить по плотно укатанному снегу, обмороженному асфальту и льду. В свою очередь, в Москве, где все на дорогах чаще всего тает, их свойства позволяют отводить снежную "кашу" с пятна контакта – той части шин, которая касается непосредственно асфальта, объяснил Кадаков.

Оптимальный баланс достойного качества и относительно невысокой цены поддерживают среднебюджетные шины, рассказал эксперт. И хотя их технические свойства чуть более ограниченны, чем у премиальных, они все равно считаются "добротными", добавил он.

"В целом ездить можно на любых моделях, но отличия между ними есть – в комфорте, удобстве. Главное, при выборе нужно понимать, что шины должны быть подороже: они ведут себя на дороге намного лучше, чем дешевые", – заключил эксперт.

Расходники и комплектующие

Если летом автомобилист использовал воду как омывающую жидкость, в холод важно заменить ее на "незамерзайку", напомнил Максим Кадаков. Чем больше в ней спирта, тем ниже градус, при котором она превратится в лед. При этом на обочинах нередко можно встретить продавцов метаноловых жидкостей: следует помнить, что этот товар официально запрещен к реализации, подчеркнул эксперт.

"В среднем приобрести "незамерзайку" можно за 300 рублей. Однако цена зависит от сезона – задолго до зимы она дешевле", – объяснил эксперт.

Кроме того, владельцам дизельных автомобилей нужно помнить, что в холодную погоду требуется менять топливо в соответствии с сезоном. При обслуживании на АЗС заправщик сам должен напоминать об этом по протоколу.

"Особенно важно контролировать этот процесс, так как нет обязательного законодательного требования продавать в зимний период только зимнюю солярку", – сказал специалист.

Также рекомендуется проверять комплектующие машины. Например, аккумулятор, подчеркнул Кадаков. Хотя делать это целесообразно, только если проблемы с ним возникали в прошлом сезоне.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Если батарея не выдавала пусковой ток, лучше подумать о ее проверке заранее, чем оказаться в ситуации, когда автомобиль не заведется зимой.

Не лишней будет и замена щеток лобового стекла. Однако и здесь процедура больше актуальна только при их неисправности, отметил Кадаков.

"Изношенные щетки чистят хуже, оставляют разводы. Когда к этому добавляются снег и темнота, видимость становится очень плохой", – пояснил специалист.

А чтобы двери автомобиля не примерзали, допускается обработка резиновых уплотнителей силиконовой смазкой, заключил эксперт.

