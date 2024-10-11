Синоптик Тишковец: москвичи могут начать менять резину в 20 числах октября

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Среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов в Москве в последней декаде октября. На этом фоне автомобилисты могут начинать менять летнюю резину на зимнюю, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его данным, во второй половине следующей недели в столице могут начаться заморозки. Так, ночные температуры снизятся до отметок от 4 до минус 1 градуса. При этом в дневное время к концу недели воздух будет прогреваться до 5–10 градусов.

"Золотая осень станет переходить в период глубокой осени", – отметил метеоролог.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов посоветовал автомобилистам подготовить свои машины к зимнему сезону. Он отметил, что в холодное время года почти все основные узлы и агрегаты автомобиля работают в режиме повышенной нагрузки. В связи с этим необходимо заменить свечи зажигания и тормозные колодки.

