Бурное начало весны не ожидается в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бурное начало весны и сильных осадков не ожидается в Москве 1 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В первые два дня весны синоптик спрогнозировал температуру на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. В ночные часы 1 и 2 марта, в субботу и воскресенье, значение на столбике термометра опустится до 3–8 градусов ниже нуля, а днем будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов.

"1 марта погода в столичном регионе будет облачной с прояснениями, возможны совсем небольшие осадки, потому что ожидается давление выше нормы примерно на 8–10 миллиметров ртутного столба", – добавил Вильфанд.

По его словам, 2 марта давление поднимется на 3–4 градуса выше ожидаемого значения. Также в выходные и следующий понедельник, 3 марта, вероятность выпадения обильных осадков крайне мала.

Между тем в Москве в течение будних дней на текущей неделе температура ночью может опускаться до минус 11–13 градусов. При этом 26 февраля днем в столице будет от 0 до минус 2 градусов, ожидается слабый ветер.

Кроме того, синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 1 и 2 марта в столице может выпасть небольшой снег и смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы. При этом, по ее словам, в городе будет преобладать слабоотрицательная температура ночью со средним нулевым значением.