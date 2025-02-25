Синоптик Леус: до минус 13 градусов ожидается в Москве по ночам до конца календарной зимы

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Вплоть до окончания календарной зимы в ночное время температура воздуха в Москве будет опускаться до минус 10–13 градусов, хотя днем столбики термометров будут показывать от минус 1 до плюс 2 градусов. Таким прогнозом в своем телеграм-канале поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что в столице установилась малооблачная погода. Кроме того, в городе растет световой день, который составляет уже почти 10 с половиной часов. На этом фоне днем во вторник, 25 февраля, максимальная температура воздуха оказалась выше нуля практически на всех метеостанциях Москвы, подчеркнул эксперт.

Тем не менее начало марта приведет к изменению синоптической ситуации. В город придут атмосферные фронты, имеющие отношение к выходящему на северо-запад циклону. В связи с этим небо будет затянуто плотными облаками, которые принесут небольшой снег, местами переходящий в мокрый.

При этом ночные температуры начнут расти. В ночь на воскресенье, 2 марта, термометры покажут минус 2–5 градусов, а в дневной период продолжат оставаться в положительной плоскости. Таким образом, температура воздуха в столице может превысить средние многолетние показатели на 1–3 градуса.

Такой характер погоды будет оставаться практически неизменным вплоть до конца первой пятидневки марта. В городе будет сохраняться облачность с небольшими осадками, а ночные температуры останутся в диапазоне минус 2–7 градусов. Днем температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов.

По словам эксперта, такие прогнозы свидетельствуют о том, что среднесуточная температура воздуха останется ниже нуля и будет сохраняться в зоне зимних значений.

"Впрочем, так и должно быть по климату – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в столице через нулевую отметку в сторону положительных температур, а именно этот момент и считается началом климатической весны, происходит только 21 марта", – отметил Леус.

Основываясь на теплых прогнозах, которые даются на март, синоптик также предположил, что в 2025 году метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше.

Тем не менее в Московский регион могут прийти мартовские морозы. Это связано с тем, что для этого месяца характерны двузначные отрицательные температуры. Март по метеорологическим меркам остается зимним месяцем.

