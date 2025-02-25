Мартовские морозы придут в Московский регион

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Мартовские морозы могут прийти в Московский регион, так как для этого месяца характерны двузначные отрицательные температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что март по метеорологическим меркам – зимний месяц, для которого естественны отрицательные 1–2 градуса. Поэтому в столичном регионе могут наблюдаться 10–12 градусов ниже нуля.

Однако в первой половине марта температура будет выше, чем та, которая установилась в данный момент, подчеркнул Вильфанд.

"По климату, переход температуры через 0 градусов начинается только с 20–22 марта. Поэтому, конечно же, отрицательные температуры в Московском регионе еще будут", – цитирует синоптика ТАСС.

Кроме того, обратил внимание специалист, в начале марта в регионе также будут наблюдаться отрицательные температуры в ночные часы.

Между тем в середине текущей недели в Москве ожидается потепление, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, 25 февраля температура в столице в ночные часы будет низкой, а днем ожидается минус 2–4 градуса.

Уже со среды, 26 февраля, температура в дневные часы начнет повышаться. Ночью столбики термометров покажут минус 8–10 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов. Затем, 27 и 28 февраля температура воздуха в дневные часы будет повышаться до оттепели, добавила Позднякова.