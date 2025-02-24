Синоптик Позднякова сообщила, что потепление в Москве наступит в середине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В середине этой недели в Москве ожидается потепление. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 24 и 25 февраля температура в столице в ночные часы будет низкой. 25 февраля ожидается минус 12–14 градусов ночью и минус 2–4 градуса – днем.

Уже со среды, 26 февраля, температура в дневные часы начнет повышаться. Ночью столбики термометров покажут минус 8–10 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.

"В последующие дни температура воздуха в ночные часы будет где-то в пределах минус 2–7 градусов. Дневная температура – минус 2 – плюс 3 градуса. То есть февраль закончится с температурой близкой к климатической норме или даже чуть выше нее", – сообщила Позднякова.

27 и 28 февраля температура воздуха в дневные часы будет повышаться до оттепели, добавила Позднякова.

Тем временем в столичном регионе продлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, которая прогнозируется на отдельных участках дорог. При этом минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года – метеостанция ВДНХ зафиксировала минус 13,7 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 и 2 марта ожидаются осадки. В темное время суток в столице пройдет небольшой снег, а днем выпадут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.