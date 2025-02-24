Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе до 23:00 26 февраля из-за гололедицы, которая прогнозируется на отдельных участках дорог. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

До этого момента предупреждение действовало в Москве и Подмосковье до 23:00 25 февраля.

При этом минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года – метеостанция ВДНХ зафиксировала минус 13,7 градуса. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что погода в ночь на 24 февраля была малооблачной и антициклональной, из-за чего воздушные массы остывали.

Синоптик также ожидает, что по ночам в Москве в первой половине недели столбик термометра опустится до минус 14 градусов. По его словам, уходящий февраль с большой долей вероятности станет самым холодным месяцем нынешней зимы. Причем в столице еще и войдет как минимум в тройку самых сухих февралей в XXI веке, уточнил он.

