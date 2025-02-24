Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года

Фото: портал мэра и правитильства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве обновила морозный минимум с начала года. В ТиНАО в Михайловском специалисты зафиксировали минус 19,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Эксперт рассказал, что погода в ночь на 24 февраля была малооблачной и антициклональной, из-за чего воздушные массы остывали. Базовая метеостанция ВДНХ зарегистрировала 13,7 градуса ниже нуля. Это значение, по его словам, самое низкое для столицы с начала года.

"До этого в лидерах было 17 февраля, тогда в столице было на градус теплее. На других метеостанциях города минимальная температура менялась от минус 9,8 градуса на Балчуге до минус 17,2 градуса в Бутове", – добавил Леус.

Также в Московской области наиболее низкая температура была зафиксирована в Клину и Новом Иерусалиме, где термометры показали 19,2 градуса ниже нуля.

"Анализируя ход синоптических процессов до конца месяца, можно с большой долей уверенности говорить о том, что февраль в столице станет самым холодным месяцем нынешней зимы, а также войдет как минимум в тройку самых сухих февралей XXI века", – подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что в ночь 23 февраля самой холодной точкой столичного региона оказались Серебряные Пруды – там мороз окреп до минус 19,5 градуса. При этом в Москве минимальное значение составило минус 10,9 градуса.

Между тем 24 февраля в Москве ожидается облачная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.