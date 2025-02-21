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21 февраля, 10:53

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Синоптик Позднякова: с начала недели морозы в столице будут постепенно отступать

Синоптик рассказала о потеплении в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Морозы в столице с понедельника, 24 февраля, будут постепенно отступать, а температура приблизится к климатической норме. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Кроме того, в ночь на понедельник значение на столбике термометра опустится до минус 6–11 градусов. Днем будет от 0 до минус 5 градусов.

"Во вторник, 25 февраля, ночью – минус 6–11, днем – минус 4 – плюс 1. В среду, 26 февраля, ночью – минус 5–10, днем – минус 3 – плюс 2 градуса", – рассказала специалист.

Средняя дневная температура воздуха составит примерно 0 градусов, то есть, объяснила Позднякова, будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

"Февраль закончится относительно теплой погодой, так же, как и начинался", – подытожила синоптик.

Ранее Позднякова рассказала, что в начале марта в Москву придет аномальное тепло. Воздух может прогреться до 4 градусов. Метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной. Снег на улицах города должен растаять.

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