Облачная погода ожидается в Москве 24 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 24 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Между тем в начале марта температура воздуха в Москве может превысить норму на 1–2 градуса. Таким образом, дневные значения будут варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Кроме того, столбик термометра в начале следующего месяца может подняться до 4 градусов в дневное время. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.